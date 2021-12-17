В Monobank назвали самые популярные категории трат.

В Украине уже начались выплаты "ковидной тысячи". Деньги за вакцинацию, как известно, можно тратить только на определенные категории товаров и услуг. В Monobank уже рассказали, на что украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского".

Информацией о самых популярных категориях трат поделился в Telegram сооснователь банка Олег Гороховский.

По состоянию на 17 декабря в Monobank уже открыто полтора миллиона карт для получения выплат по проекту "єПідтримка". Деньги уже получили 610 тысяч клиентов, на сумму 610 млн. гривень. Уже известно, что около 30 миллионов гривень, которые поступили на виртуальные карты украинцев в Monobank, потрачены.

На что украинцы начали тратить "ковидную тысячу":

Книжные магазины – 44,57%

Кинотеатры – 23,83%

Ж/д билеты по Украине – 14,06%

Театры – 8,98%

Спортзалы – 3,56%

Концерты – 3,81%

Музеи – 0,64%

Авиабилеты по Украине – 0,55%

Читайте такжеА-Банк в режиме онлайн зачисляет тысячу гривень от государстваКак видно по статистике от Monobank, самой популярной категорией оказались книги. А вот на музеи и авиабилеты украинцы тратят "ковидную тысячу" не так охотно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Monobank будет выдавать физические карты для выплат за вакцинацию.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко