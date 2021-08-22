Средняя накопительная пенсия в Украине при наличии 35 лет трудового стажа будет составлять около 3 тысяч грн.

В случае введения в Украине накопительных пенсий, первые выплаты украинцы смогут получить не ранее, чем через 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Согласно подсчетам Минсоцполитики, средняя накопительная пенсия в Украине при наличии 35 лет трудового стажа будет составлять более 3 тысяч грн.

Что даст накопительная пенсия:

При средней зарплате в 15 тыс. грн за 35 лет работы можно накопить 445 тыс. грн;

если человек будет получать пенсию в течение 15 лет, накопления дадут ему дополнительно 3117 грн в месяц;

если средняя солидарная пенсия на уровне 3624 грн, то в целом он получит 6741 грн.

Что по этому поводу думают эксперты:

Экс-министр финансов Игорь Уманский подсчитал, что граждане за 35 лет смогут накопить только 250 тыс. грн.

Уманский также озвучил риски введения накопительной системы в обязательном порядке:

Давление на Пенсионный фонд

"После снижения ЕСВ правительством Яценюка он остается стабильно дефицитным. Бюджет ежегодно направляет миллиарды гривен, чтобы перекрыть потребность в средствах. Правительство предлагает откусить от него еще часть средств и передать их частным компаниям. К тому же новая пенсионная система потребует создания новых органов, финансирование которых также ляжет на плечи госбюджета. Как Кабмин планирует закрывать эту дыру - известно. Из госбюджета", - отметил эксперт.

Инфляция

"При выходе на заслуженную пенсию может оказаться, что ваши накопления за десятки лет работы обесценились до мизерной суммы", - заявил экономист.

Чувствительность к кризисам

"Как показывает практика, накопительная система во время экономического кризиса менее стабильна. Думаю, никому не нужно объяснять, что для Украины этот риск особенно актуален", - отметил эксперт.

Ненадежность частных пенсионных фондов

"Вы можете вообще потерять свои накопления, если ваш фонд внезапно "лопнет". Никаких гарантий на такой случай не существует. В любом случае вернуть удастся далеко не все", - заявил эксперт.

"В сухом остатке, все это больше похоже на перераспределение потоков, а не на заботу об украинцах. И через некоторое время мы можем увидеть не единичные протесты обманутых вкладчиков, а многотысячные митинги обманутых накопителей. Солидарная система действительно нуждается в реформировании. Но краха можно избежать не простым накоплением систем, а полноценным запуском экономики. Накопительные пенсии нужны Украине. Но очевидно, что они должны быть внедрены другим путем. Особенно учитывая будущее ухудшение демографической ситуации", - заявил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Лидия Ткаченко считает, что определить конкретные суммы выплат пока вообще невозможно.

"Средняя пенсия 7000 и так будет очень скоро, даже без каких-либо дальнейших реформ. Если накопительные взносы начнут платить в 2023 году, пенсионные выплаты, как ежемесячные, начнутся в лучшем случае лет через 15-20. Называть сейчас какие-либо суммы выплат преждевременно и неуместно", – говорит она.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

Автор: Елена Коваленко