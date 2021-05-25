Из хранилища финучреждения пропали 450 тысяч гривень.

Начальнику отдела денежного обращения и кассовых операций АО «Родовид Банк» сообщено о подозрении в краже из хранилища финансового учреждения 450 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, ей инкриминируют присвоение денежных средств банковского учреждения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

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Согласно материалам следствия, в феврале 2020 года начальница отдела, имея доступ к денежным средствам, которые хранились в хранилище банка, "беспрепятственно проникла в него и без каких-либо законных оснований изъяла из него 450 тыс. гривен, которые присвоила и получила возможность распорядиться по своему усмотрению".

В прокуратуре добавили, что в настоящее время принимаются меры для возмещения ущерба, причиненного государственному банку, который находится в стадии ликвидации.

«ВиЭйБи Банк» и расследование

В ноябре 2019 года прокурорами САП и детективами НАБУ по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита было сообщено о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и «ВиЭйБи Банка».

25 мая 2021 года стало известно о том, что по делу "ВиЭйБи Банка" сообщено о подозрениях еще шестерым чиновникам Нацбанка.

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Автор: Светлана Закелова