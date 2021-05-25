Ранее было сообщено о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Нацбанка и "ВиЭйБи Банка".

Детективы НАБУ сообщили о подозрении еще шестерым должностным лицам Национального банка Украины и представителю оценочного общества компании, проводившей оценку, который способствовал получению бенефициарным владельцем ПАО "ВиЭйБи Банк" стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Так, на момент совершения преступления лица занимали такие должности: заместитель начальника, начальник одного из управлений и начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области, директор юридического департамента НБУ, главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ, директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ, а также заместитель директора общества оценщика.

Действия работников банка квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Представителю общества сообщено о подозрении по ст. 191 УК Украины.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен против 1,8 млрд гривен, заявленных «ВиЭйБи Банком».

Как следствие, служащими НБУ «ВиЭйБи Банку» было предоставлено 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

«Заметим, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд гривен. И указанные средства так и не были возвращены. А в ноябре 2014 года вообще «ВиЭйБи Банк» был признан неплатежеспособным. На сегодняшний день стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен», - отметили в САП.

Расследование

В ноябре 2019 года прокурорами САП и детективами НАБУ по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита было сообщено о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и «ВиЭйБи Банка».

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Автор: Тамара Отовская