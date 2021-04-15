По прогнозу НБУ, начиная со II квартала, экономика Украины вернется к устойчивому росту.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Об этом сказано в материалах НБУ.

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«Экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%», - говорится в документе.

Отмечается, что в IV квартале 2020 года экономика почти достигла докризисного уровня, но в начале нынешнего года ее восстановление несколько замедлилось.

«Во-первых, введение новых карантинных ограничений привело к угнетению деловой активности. Во-вторых, эффект низких прошлогодних урожаев сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота. В-третьих, усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России повлияли на ухудшение показателей промышленности, несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках. Сложные погодные условия января-февраля ослабили показатели строительства и транспорта», - сказано в материалах регулятора.

По прогнозу НБУ, начиная со II квартала, экономика Украины вернется к устойчивому росту. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

Кроме того, по данным регулятора, текущий счет платежного баланса в 2021 году будет сведен с незначительным дефицитом, который ощутимо расширится в 2022-2023 годах из-за роста внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли. Ожидается, что текущий счет в 2021 году вернется к незначительному дефициту (0,8% ВВП) вследствие роста внутреннего спроса и постепенного восстановления международного туризма.

Что этому предшествовало

ВВП Украины в январе-феврале текущего года, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сократился на 2,8%.

Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

Международный валютный фонд после спада валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4% прогнозирует его рост в 2021 году на 4% с последующим замедлением в 2022 году до 3,4%.

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Автор: Екатерина Жирий