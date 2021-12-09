Дофинансирование дефицита будет на 40 млрд грн.

Национальный банк Украины ожидает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 4% ВВП при запланированных в законе о госбюджете 5,5% валового внутреннего продукта.

Об этом на пресс-брифинге сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин.

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"Фактический дефицит, по нашим оценкам, составит примерно 4%", - сказал Лупин.

При этом, по его словам, дофинансирование дефицита состоится на 40 млрд грн до конца года при определенных законом 150 млрд грн.

"И если говорить о финансировании, то согласно закону о госбюджете, потребность финансирования дефицита госбюджета составляет 150 млрд грн. Мы ожидаем, что фактическое финансирование бюджета будет на уровне примерно 40 млрд грн", - добавил он.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за десять месяцев 2021 года составил 54,5 млрд грн.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

1 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде доработанный проект закона о государственный бюджет на 2022 год для рассмотрения во втором чтении.

2 декабря 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Автор: Богдан Слуцкий