Международный валютны фонд запустил спецсчет для дальнейшего финансирования.

МВФ увеличил экстренное финансирование помощи Украине и запустил спецсчет для дальнейшего финансирования.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"МВФ увеличил экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить немедленные потребности в расходах. На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, который дает безопасный путь для дальнейшего финансирования Украины. С международными партнерами готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются", - сказала Георгиева.

Она подчеркнула, что для мира непосредственными приоритетами сейчас являются прекращение войны в Украине, противостояние пандемии и борьба с инфляцией и долгом.

Как сообщал УНИАН, в Международном валютном фонде согласовали открытие специального счета для аккумулирования денег от стран-доноров в помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: