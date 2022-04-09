Совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета аккумулирования денег от стран-доноров в помощь Украине.

В Международном валютном фонде согласовали открытие специального счета для аккумулирования денег от стран-доноров в помощь Украине.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован в Facebook.

"1 миллиард долларов от Канады будут направлены на помощь правительству Украины через инструменты МВФ. Сегодня (8 апреля – УНИАН) Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине", - написал он.

Рашкован отметил, что правительство Канады совместно с Минфином лоббировали это решение и с самого начала получили поддержку в вопросе от Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии.

"Вчера Министр финансов Канады Христя Фриланд (Chrystia Freeland) в Парламенте Канады заявила, что Канадское правительство направит до 1 млрд канадских долларов на поддержку Правительства Украины за этот счет. Работаем с другими странами", - отметил Рашкован.

Ранее УНИАН уже сообщал, что эксперт спрогнозировал, как упадет экономика Украины из-за войны в 2022 году.

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