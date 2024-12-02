Отмечается, что пока что есть смысл зарабатывать на гривне.

Период стабильности на валютном рынке завершился. Эксперты поделились советами о том, что делать с валютой и на чем лучше всего зарабатывать.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН считает, что сейчас самое время покупать доллар и евро, пока курс еще больше не вырос.

"В декабре и, возможно, в январе будет продолжаться постепенный рост курса до 43 грн/доллар, поэтому есть смысл сейчас запастись долларами и евро и даже заработать на их продаже позже", – рассказал эксперт.

Видео дня

При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что можно и дальше зарабатывать на гривне - банковские депозиты не дольше шести месяцев и гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком 3-6 месяцев.

"Гривневые депозиты, срок действия которых истекает в декабре и позже, стали с 1 декабря менее выгодными, потому что начал действовать закон об изменениях в налогообложении, в частности, увеличен военный сбор с 1,5% до 5%. Теперь из прибыли по вкладам придется отдать государству не 19,5% налога, а 23%", - объяснил Пендзин.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский согласен с тем, что можно вкладывать в ценные бумаги гривневые и валютные

В то же время эксперты считают, что продавать валюту на данный момент нецелесообразно.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира на декабрь

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в декабре ситуация на валютном рынке в корне не будет отличаться от осенней.

По его словам, курсовые скачки маловероятны, а общий рост курса может составить от 0,2% до 0,8%. Таким образом, вполне возможно, что на 1 января 2025 года официальный курс остановится в пределах 41,6-41,8 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: