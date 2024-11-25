Общий рост курса доллара в декабре может составить от 0,2% до 0,8%.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, стоит ли ждать подорожания доллара в конце года, в декабре.

"Сейчас больше всего ожидания декабря можно охарактеризовать "стилем букмекеров", ведь главный вопрос, который беспокоит большинство, достаточно иррациональный, - это вырастет ли курс доллара до 42 грн", - говорит эксперт.

По мнению банкира, ситуация в первый месяц зимы в корне не будет отличаться от осенней: влияние инфляции будет "сглаженным", хотя на официальном уровне уже озвучено, что годовая инфляция ускорилась до 10%, а возможный возросший спрос на валюту будет преодолеваться активными интервенциями Нацбанка.

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К тому же, по словам Лесового, есть множество до сих пор неизвестных факторов, которые могут оказывать как психологическое давление на граждан, так и на рынок в целом.

"В частности речь идет об энергообстановке, в которой придется жить, последствиях войны для инфраструктуры страны, ситуации на поле боя, внешнеэкономических и внешнеполитических обстоятельствах: "от траншей до Трампа", - пояснил эксперт.

Кроме того, Лесовой напомнил, что средневзвешенный курс в 2025 году прогнозируется на уровне 45 грн/долл.

"Это не означает, что 1 января страна проснется с долларом по 45, однако не стоит недооценивать "магию цифр": имея такой курсовой "указатель" каждый будет реагировать по-своему, однако мы не исключаем, что спрос может расти", - отметил банкир.

По оценкам Лесового, в декабре маловероятны курсовые скачки, а общий рост курса, по сравнению с ноябрем, может составить от 0,2% до 0,8%. Таким образом, вполне возможно, что на 1 января 2025 года официальный курс остановится в пределах 41,6-41,8 грн/долл., а общий годовой рост валюты будет равен 10%.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 25 ноября вырос на 5 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 35 копеек и составляет 43,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 42,85 грн за единицу иностранной валюты.

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