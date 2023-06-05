После перехода по подозрительной ссылке мошенники требуют 18 гривень за услугу и воруют номер карты.

В АО"Укрпочта" предупреждают о мошенниках, что под видом компании пытаются украсть средства у украинцев через подозрительные смс-сообщения.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", в последнее время некоторые из клиентов получили смс такого характера: "Из-за отсутствия адреса ваша посылка не может быть доставлена. Вы можете обновить адрес и сделать новый запрос на доставку по ссылке".

Отмечается, что с помощью мошеннических сайтов, которые были указаны в сообщении мошенники незаконно могут получать персональные и финансовые данные украинцев, включая ФИО, номера телефонов и номера карт и, как следствие, незаконно завладевать средствами.

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По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, после того как вы переходите по ссылке, с вас требуют 18 гривень за эту услугу и воруют номер вашей карты. "Если вы получили подозрительное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке, указанной в сообщении", - отметили в "Укрпочте".

В случае получения уведомления такого характера, а также по любым вопросам в компании просят обращаться в контакт-центр по телефону 0 800 300 545, по электронному адресу ukrposhta@ukrposhta.ua или к официальным каналам "Укрпочты" в социальных сетях.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что единственным официальным сайтом АО "Укрпочта" является https://www.ukrposhta.ua.

Новости "Укрпочты" - последнее

9 мая 2023 года "Укрпочтой" была представлена почтовая марка по программе "Europa" - "Мир - высшая ценность человечества" в честь Дня Европы. Также 9 мая 2023 года был запущен в обращение почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления".

25 мая "Укрпочта" объявила о снижении стоимости доставки в США, а также об отказе от бандеролей в связи со вступлением в силу закона о почтовой связи.

1 июня акционерное общество "Укрпочта" выпустило благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей.

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