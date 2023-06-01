С каждого маркового листа 40 гривен пойдут на благотворительность.

Акционерное общество "Укрпочта" выпустило благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей.

Как сообщает гендиректор компании Игорь Смелянский, почтовый выпуск будет доступен в городских отделениях "Укрпочты" по всей стране, в почтовом маркете и маркетплейсах eBay и Amazon.

По его словам, 40 гривень с каждого маркового листа пойдут на благотворительность, а именно на помощь детским домам и детям, потерявшим родителей.

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Также гендиректор сообщил, что учитывая ночной ракетный удар по Киеву, в "Укрпочте" отменили все торжественные мероприятия по запуску марки сегодня в столице.

Марки"Укрпочты"

12 апреля 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, уходи ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

23 мая 2022 года в продажу была выпущена марка "Российский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

"Укрпочта" с 28 июля 2022 года ввела в обращение новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины".

9 мая 2023 года "Укрпочтой" была представлена почтовая марка по программе "Europa" – "Мир – высшая ценность человечества" в честь Дня Европы.

Также 9 мая 2023 года был запущен в обращение почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". В этом почтовом наборе есть "Честь. Мужество. Закон" - Нацгвардия, "Служить и защищать" – Нацполиция и "Безопасность границы - могущество государства" - Госпогранслужба. Также в эту серию должны войти марки посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны.

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