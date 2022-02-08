Макрофинансовая помощь от Европейского Союза на сумму 1,2 миллиарда евро поможет стабилизировать украинскую экономику.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы очень ценим шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции – выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать экономику. Мы уже сейчас неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", – сказал Зеленский.
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Макрофинансовая помощь:
- 23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмигаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.
- 9 декабря 2020 года Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
- 25 октября 2021 года Европейская комиссия выделила второй транш в размере 600 миллионов евро макрофинансовой помощи для Украины.
- 24 января 2022 года Европейская комиссия объявила о начале новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Соответствующая помощь будет разделена на два транша по 600 миллионов евро.