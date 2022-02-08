По словам Зеленского, это - мощный шаг для экономической устойчивости Украины.

Макрофинансовая помощь от Европейского Союза на сумму 1,2 миллиарда евро поможет стабилизировать украинскую экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы очень ценим шаг солидарности с другими государствами, мощный шаг именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции – выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать экономику. Мы уже сейчас неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", – сказал Зеленский.

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Макрофинансовая помощь: