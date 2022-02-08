Встреча начнется в 13:40 в Мариинском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Встреча начнется в 13:40 в Мариинском дворце.

СМИ пригласили аккредитоваться до 12:40. В связи с COVID-ограничениями в мероприятии могут принять участие до 45 представителей средств массовой информации.

Трансляция события на украинском и французском языках состоится на сайте представительства президента.

Читайте такжеПутин о Минских соглашениях: "нравится - не нравится, терпи, моя красавица"

Накануне Макрон встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. По результатам переговоров французский президент заявил, что "ближайшие дни будут решающими" для деэскалации вокруг Украины.

В свою очередь, Путин снова пригрозил Киеву выполнением "Минских соглашений", а Макрону – развязыванием полномасштабной войны с Россией.

После встречи с Зеленским Макрон отправится к Путину, поскольку стороны договорились "вместе достичь результатов, даже если это будет непросто".

Сам российский президент подтвердил, что его заинтересовал "ряд идей" Макрона.

Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может пойти на полномасштабное наступление на Украину, и разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Москвы включительно с поставками оружия украинской армии.

Во время встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнения Минских соглашений, имея в виду "особый статус" Донбасса на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".

Хотя в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы исполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.

Киев автономию ОРДЛО по сценарию Кремля отвергает.

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