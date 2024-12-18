Гетманцев будет настаивать на включении в повестку дня ВР законопроекта о декриминализации порнографии.

На сегодня 350 моделей Onlyfans подали декларации об имущественном состоянии и доходах, задекларировав 305,4 миллиона гривен дохода, сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

"Уплачено 59 миллионов гривен НДФЛ и военного сбора. Это очень важные деньги для страны в войну и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу", - написал он у себя в Тelegram-канале.

Гетманцев отметил, что тот факт, что модели не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. По его словам, правоохранители такой подход разделяют.

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"Отдельно по преследованию по ст.301 УК ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" - УНИАН). Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, надо завершать", - написал депутат.

Он добавил, что будет настаивать на включении законопроекта коллег о декриминализации этой статьи в повестку дня парламента.

Декриминализация порнографии - что известно

В ноябре в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено отменить уголовную ответственность за снятие и распространение взрослыми людьми видео интимного характера.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, согласно проекту закона, уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порнопомста, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия) и порно с детьми и распространение среди детей.

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