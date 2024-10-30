Нардеп также раскритиковал статью 302 УК Украины (Создание или содержание мест разврата и сводничество), назвав её "достаточно идиотской" из-за возможности широкой трактовки.

В Верховной Раде ведутся дискуссии о декриминализации порноиндустрии, в частности сервиса OnlyFans. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в эфире проекта "Украина сегодня".

"У нас налоговая получает миллионные поступления от сервиса OnlyFans (…) Поэтому, когда мы говорим, что это запрещено и одновременно просим заплатить за это налоги, это называется "шизофрения", - отметил он.

Нардеп также раскритиковал статью 302 УК Украины (Создание или содержание мест разврата и сводничество), назвав её "достаточно идиотской" из-за возможности широкой трактовки.

"С одной стороны она, наверно, предусматривает историю с борделями, но с другой - она настолько широко сформулирована (...) Любое место, где происходят сексуализированные действия, к примеру, кинотеатры, где молодая пара решила заняться чем-то кроме просмотра фильма... Владельца кинотеатра по этой статье могут посадить", - добавил Железняк.

OnlyFans платит налоги в Украине

Так называемый "налог на Google" обеспечил поступления в бюджет за 4 квартал 2023 года более 2,5 млрд гривень. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По его словам, крупнейшими плательщиками в IV квартале 2023 года стали: Google; SONY; Etsy; Apple; Meta Platforms; Wargaming Group; Netflix.

"А для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила 1,273 млн долларов", – отметил Гетманцев.

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