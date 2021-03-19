По словам Улютина, министерство планирует постепенно приблизиться к ключевому показателю дефицита ниже 3%.

Министерство финансов Украины планирует заложить дефицит государственного бюджета на 2022 год в 3,5% валового внутреннего продукта.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время представления основных показателей госбюджета за 2020 год.

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"В следующем 2022 году мы планируем обеспечить дефицит на уровне 3,5% ВВП. Таким образом, мы постепенно приближаемся к ключевому показателю дефицита ниже 3%", - сказал он.

Улютин также отметил, что из общего плана по заимствованиям на 2021 год в 677 млрд грн внешние заимствования должны составить 179 млрд грн.

"Внешними нашими контрагентами являются МВФ, ЕС, а также государства-партнеры", - уточнил замминистра.

Госбюджет-2021

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, или 246,6 млрд грн.

По данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн. Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах.

19 марта 2021 года пресс-служба Минфина со ссылкой на отчет о выполнении государственного бюджета Украины за 2020 год сообщила о том, что правительству Украины в 2020 году удалось добиться выполнения бюджетных показателей в запланированных законом о государственном бюджете объемах, несмотря на карантинные ограничения, и удержать дефицит госбюджета в рамках предельного показателя, а также перевыполнить доходную часть госбюджета.

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Автор: Богдан Слуцкий