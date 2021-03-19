Сфера обороны и безопасности была профинансирована в объеме 6,1% ВВП.

Правительству Украины в 2020 году удалось добиться выполнения бюджетных показателей в запланированных законом о государственном бюджете объемах, несмотря на карантинные ограничения, и удержать дефицит госбюджета в рамках предельного показателя, а также перевыполнить доходную часть госбюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на отчет о выполнении государственного бюджета Украины за 2020 год.

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Отмечается, что в марте 2020 года в связи с коронакризисом правительство пересмотрело макроэкономический прогноз.

Так, была снижена прогнозная динамика основных макроэкономических показателей, а в апреле были внесены соответствующие изменения в государственный бюджет, которые позволили отреагировать на вызовы, в которых оказалась Украина.

«По итогам 2020 года… удалось добиться выполнения бюджетных показателей в запланированных законом объемах, а именно удержать дефицит государственного бюджета в пределах предельного показателя (факт - 5,3% ВВП при плане 7,5% ВВП); перевыполнить доходы госбюджета (фактически поступило 1,076 трлн грн при утвержденных законом объемах в сумме 1,022 трлн грн)», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сфера обороны и безопасности была профинансирована в объеме 6,1% ВВП; также был обеспечен рост минимального размера заработной платы до 5 тыс. грн, прожиточного минимума и других видов социальных выплат и пособий.

Согласно данным Минфина, кроме того, правительству удалось улучшить финансирование капитальных расходов государственного бюджета до фактических 94,9 млрд грн, что на 18,7% больше показателей 2019 года.

Что этому предшествовало

По данным Минфина, фактические доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составили 1,076 трлн грн, что на 53,9 млрд грн больше планового показателя.

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Автор: Екатерина Жирий