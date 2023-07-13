Главными проблемами в поиске работы украинцы называют низкую оплату труда.

В Министерстве экономики посчитали, что для быстрого экономического восстановления Украины необходимо в течение следующих 10 лет привлечь на рынок труда дополнительно 4,5 млн рабочих.

"Восстановление рынка труда - это не следствие победы, это путь к победе. Еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы. Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критической", - сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что по мере того, как страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы соответствовать требованиям экономического восстановления.

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"Пора заложить основы для обновленного рынка труда, который найдет наилучшее применение знаниям, навыкам и способностям, которыми обладают люди, и предложит им новые экономические возможности, достойный труд и социальную защиту", - говорится в сообщении.

Ситуация с работой в Украине-детали

По результатам опроса внутренне перемещенных лиц порталом robota. ru, более половины из них сейчас не имеют работы и активно ее ищут, а четверть опрошенных подыскивает лучшее место работы.

Подавляющее большинство опрошенных (56,2%) пока не имеют работы и активно ее ищут. При этом четверть респондентов (26,2%) хотя и трудоустроены, но ищут лучшее место работы. Более половины опрошенных (64,4%) ищут полную занятость, а неполная занятость или фриланс интересует 39% и 16,5% опрошенных соответственно.

Главными проблемами в поиске работы украинцы называют низкую оплату труда, нежелание работодателя нанимать на работу ВПЛ, отсутствие вакансий по уровню образования и опыту, недостаточность профессиональных навыков и опыта работы, недостаток поддержки в поиске работы или же неактуальность профессии. Большинству респондентов нужна помощь в поиске вакансий и составлении резюме, а также в проведении собеседований с работодателями.

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