Более половины опрошенных ищут полную занятость и работу недалеко от места жительства.

По результатам опроса внутренне перемещенных лиц порталом robota.ua, более половины из них пока не имеют работы и активно ее ищут, а четверть опрошенных подыскивает лучшее место работы.

"Подавляющее большинство опрошенных (56,2%) пока не имеют работы и активно ее ищут. При этом четверть респондентов (26,2%) хотя и трудоустроены, но ищут лучшее место работы. Более половины опрошенных (64,4%) ищут полную занятость, а неполная занятость или фриланс интересует 39% и 16,5% опрошенных соответственно", - говорится в сообщении.

Преференции относительно наличия образования и опыта разделяются почти равномерно: работу без опыта или специализированного образования ищут 37,8% опрошенных, с опытом - 33,7%, по специальности - 28,5%. В разрезе специальностей наиболее распространенными среди респондентов являются экономист, юрист, уборщица или посудомойка, учитель или специалист по социальному обеспечению, швея, супервайзер, мерчендайзер, кассир и специалист отдела кадров, продавец и водитель.

Видео дня

Большинство опрошенных ищут работу недалеко от места жительства (58,8%), а для 27,7% ключевыми являются условия работы и размер оплаты труда.

Главными проблемами в поиске работы называют низкую оплату труда, нежелание работодателя нанимать на работу ВПЛ, отсутствие вакансий по уровню образования и опыту, недостаточность профессиональных навыков и опыта работы, недостаток поддержки в поиске работы или же неактуальность профессии. Большинству респондентов нужна помощь в поиске вакансий и составлении резюме, а также в проведении собеседований с работодателями.

Что известно об опросе

В Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры отмечают, что результаты опроса станут основой совместного проекта "Работа и восстановление" поиска работы для ВПЛ. В рамках проекта перемещенным лицам будут предоставлены актуальные вакансии, относящиеся к сфере управления министерства.

Участие в онлайн-опросе приняли 267 человек. Большинство опрошенных (91,8%) - женщины. Подавляющая часть опрашиваемых до вынужденного переселения проживали в Донецкой (30%), Луганской (24%), Харьковской (14,2%), Запорожской (10,4%) и Херсонской (10,5%) областях. Наиболее распространенные регионы для переселения: Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Ивано-Франковская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Тернопольская области.

Рынок труда в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным сайта по поиску работы Work.ua, рынок труда в Украине в течение лета в целом продолжает восстанавливаться: несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей, однако подросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.

По словам экспертов, в июне количество предложений работы в Украине увеличилось на 4% - до 93,9 тысяч вакансий. Это меньше, чем в мае и апреле, что можно объяснить наступлением низкого бизнес сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: