По словам Милованова, во время войны финансирование от международного сообщества точно будет поступать.

У Украины есть три источника привлечения ресурсов для восстановления - международное сообщество, Россия и собственные резервы.

Об этом рассказал на брифинге в медиацентре "Украина" советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По его словам, во время войны поддержка от международного сообщества точно будет поступать.

"В то время, пока идет война, они (другие страны - УНИАН) точно будут давать финансирование. После войны у них начнется политизация - кто отвечает, за чей счет будет проводиться плата. Каждый будет стараться платить меньше, а иметь больше пиара. Деньги точно будут, но могут быть проблемы с их ожиданием", - подчеркнул Милованов.

Он также добавил, что не нужно ждать, пока война закончится, а надо делать восстановление уже сейчас.

"Это неправильно - ждать пока что-то закончится... Россия пока существует, она будет угрозой. Поэтому угроза будет оставаться, а восстанавливаться нужно сейчас", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина с начала полномасштабного вторжения России получила различной поддержки на более чем 12 млрд долларов в виде оружия и финансовой поддержки.

Международная донорская конференция, которая проходила сегодня, 5 мая, в Варшаве, собрала для Украины 6,5 млрд долл.