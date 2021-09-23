Бывшую чиновницу Николаевской ОГА и руководителя коммунального предприятия обвинили в служебной халатности.

Бывшая чиновница Николаевской областной госадминистрации в период пребывания на должности вместе с сообщниками во время закупки электронных учебников нанесли бюджету ущерб в сумме почти 20 млн гривен.

О преступлении говорится на сайте Национальной полиции.

Полицейские установили, что в течение 2017-2019 годов директор одного из департаментов облгосадминистрации, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения на получение услуг.

Чиновники договорились о доступе к платформе сервисов электронной школы и к использованию учебников и пособий в электронном виде для учащихся общеобразовательных учебных заведений Николаевской области.

"Оказалось, что в соответствии с официальной документацией принятые услуги не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным. Не проверив эти данные, должностные лица подписали документы. На их основании были перечислены средства из бюджета. В ходе расследования правоохранители выяснили, что большая часть отделов образования области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе", – сказано в сообщении.

Читайте такжеЗаработок на "животноводстве": копы узнали, как Украину оставили без десятков миллионов гривен (фото)Также правоохранители выяснили, что пособия в электронном виде были лишены функционала – не содержали мультимедийных и интерактивных функций, что было заявлено в требованиях во время приобретения, а представляли собой сканированные варианты учебников.

В результате таких действий фигурантов бюджету области нанесен ущерб почти на 16 млн грн.

На основании полученных доказательств следователи сообщили о подозрении экс-чиновнице ОГА и руководителю коммунального предприятия по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Руководителю частного общества – по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и отстранении от должности директора коммунального учреждения, а также о наложении ареста на их имущество.

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Екатерина Присяжнюк