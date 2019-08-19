Зеленский уволил и.о. главы Николаевской ОГА, от которого месяц назад требовал отставку

17 июля президент Украины предложил Вячеславу Боню самому написать заявление об увольнении.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с должности временного исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в размещенном на сайте главы государства указе президента №603/2019.

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Указ главы государства датирован 19 августа.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Зеленский предложил и.о. главы Николаевской ОГА Боню написать заявление об увольнении. Об этом президент заявил во время ознакомления с инфраструктурой и условиями функционирования Николаевского международного аэропорта.

Зеленский отметил, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств.

Президент поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барны, сколько нужно средств и какие сроки достройки, какой пассажиропоток. Руководитель аэропорта рассказал, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не выполняются, в частности из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период – для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков.

Присутствующие журналисты и активисты призвали президента помочь, чтобы было проведено расследование по использованию средств на ремонт аэродрома. Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией и тому подобное.

"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и впервые пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам?... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", – обратился к присутствующим николаевским чиновникам Зеленский.

Глава государства тогда сообщил, что ищут кандидатуру на должность главы Николаевской ОГА, и призвал активистов предложить, кого они хотели бы видеть главой облгосадминистрации.