Этому способствовал значительный объем международной помощи в марте.

По состоянию на 1 апреля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 43,763 млрд долл., увеличившись в марте на 18%.

Как сообщила пресс-служба НБУ, такая динамика обусловлена значительными (более 9 млрд долл.) объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Так, в марте на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 9,316 млрд долл. Сюда, в частности, вошли первый транш от ЕС по программе Ukraine Facility (4,9 млрд долл.), средства от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании (1,6 млрд), средства от Канады (1,47 млрд долл.), транш от МВФ (880 млн долл.).

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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина выплатила, в свою очередь, 363,5 млн долл. Кроме того, было уплачено 728,5 млн долл. Международному валютному фонду.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,8 месяца будущего импорта", - говорится в сообщении.

Международные резервы Украины

Украина значительно нарастила международные резервы в 2023 году: по состоянию на 1 января 2024 года они составляли 40,51 млрд долл. В течение прошлого года они в целом увеличились на 42%.

Предыдущий рекордный показатель уровня золотовалютных резервов был зафиксирован в августе 2023 года. Тогда они достигли 41,72 млрд долл.

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