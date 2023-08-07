До этого максимальный уровень резервов был зафиксирован 1 июля – 39 млрд долларов.

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, достигли 41,72 млрд долл. В июле они выросли на 6,9% и второй раз подряд обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, до этого максимальный уровень резервов был зафиксирован 1 июля – 39 млрд долл.

"В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – отметил регулятор.

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В частности, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4 681,3 млн долл., в том числе:

1 657,4 млн долл. – макрофинансовая помощь от ЕС;

1 496,3 млн долл. – льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм целевого фонда Всемирного банка;

1 300,3 млн долл. США – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них – 1 250 млн долл. от Соединенных Штатов;

227,3 млн долл. – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Кроме того, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 394,6 млн долл., из которых:

319,6 млн долл. – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

66,8 млн долл. – долг перед Всемирным банком;

остальное – долг перед другими международными кредиторами.

Вместе с тем в июле Нацбанк продал на валютном рынке 1 873,4 млн долл. и выкупил в резервы – 12,9 млн долл. Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 1 860,5 млн долл.

"Поступления от международных партнеров и в дальнейшем оставались заметно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", – говорится в сообщении.

Также в июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266 млн долл.

Международные резервы Украины

Как объясняет Национальный банк Украины, международные резервы – высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти. Они хранятся в ведущих иностранных банках и надежных финансовых инструментах.

По результатам 2022 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 7,9%. Причиной тому стали осуществленные валютные интервенции по продаже валюты для поддержания курса гривны.

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