По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, достигли 41,72 млрд долл. В июле они выросли на 6,9% и второй раз подряд обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины.
Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, до этого максимальный уровень резервов был зафиксирован 1 июля – 39 млрд долл.
"В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – отметил регулятор.
В частности, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4 681,3 млн долл., в том числе:
- 1 657,4 млн долл. – макрофинансовая помощь от ЕС;
- 1 496,3 млн долл. – льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм целевого фонда Всемирного банка;
- 1 300,3 млн долл. США – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, из них – 1 250 млн долл. от Соединенных Штатов;
- 227,3 млн долл. – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Кроме того, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 394,6 млн долл., из которых:
- 319,6 млн долл. – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 66,8 млн долл. – долг перед Всемирным банком;
- остальное – долг перед другими международными кредиторами.
Вместе с тем в июле Нацбанк продал на валютном рынке 1 873,4 млн долл. и выкупил в резервы – 12,9 млн долл. Итак, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 1 860,5 млн долл.
"Поступления от международных партнеров и в дальнейшем оставались заметно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", – говорится в сообщении.
Также в июле в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 266 млн долл.
Международные резервы Украины
Как объясняет Национальный банк Украины, международные резервы – высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций и обеспечения платежей органов государственной власти. Они хранятся в ведущих иностранных банках и надежных финансовых инструментах.
По результатам 2022 года золотовалютные резервы Украины уменьшились на 7,9%. Причиной тому стали осуществленные валютные интервенции по продаже валюты для поддержания курса гривны.