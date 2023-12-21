ЕС имеет специальный стабилизационный фонд, который предназначен для спасения стран еврозоны.

На фоне проблем с западной поддержкой Украины Европейский Союз может профинансировать потребности Киева за счет фонда спасения, который содержит 80 миллиардов евро. Такое мнение высказал глава Национального Банка Финляндии, бывший еврокомиссар по вопросам экономики Олли Рен в интервью Bloomberg.

По его словам, европейский фонд спасения – это механизм стабильности, созданный, чтобы предоставлять займы странам еврозоны, оказавшимся в затруднительном положении. Но сейчас он мог бы стать "планом Б" в многолетней программе финансовой помощи Киеву.

"У нас нет непосредственной потребности в фонде спасения на финансовых рынках, но мы имеем глубокую остроту, экзистенциальную остроту в Украине. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы", — сказал Рен.

Видео дня

Bloomberg отмечает, что США до сих пор не могут принять новую программу помощи Украине, равно как и финансирование ЕС было заблокировано или по крайней мере отложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На этом фоне Киев рискует остаться без денег в начале следующего года.

"Я очень обеспокоен разобщенностью Европы и вето Венгрии. У нас нет времени, чтобы его терять, поэтому остальные 26 государств-членов ЕС должны быстро собраться и подготовить план Б без согласия Венгрии, которая, кажется, идет своим путем", – говорит финский экономист.

Проблема с финансовой помощью Украине

Как писал УНИАН, на прошлой неделе ЕС не смог принять новый четырехлетний план макрофинансовой помощи Украине с общей сметой около 50 миллиардов евро. Деньги должны были быть выделены из бюджета ЕС. Вето на это решение наложила Венгрия.

Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что страны-члены ЕС, желающие поддержать Украину финансово, должны подписать отдельное соглашение о финансировании Киева за пределами бюджета ЕС. Сама Венгрия помогать Украине конечно же не планирует.

Вас также могут заинтересовать новости: