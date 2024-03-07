Макрофинансовая помощь важна для стабильности национальной валюты, а значит и для развития депозитных и кредитных программ.

Развитие банковской системы в 2024 году возможно только в условиях системной и достаточной макрофинансовой помощи, которая фактически покроет большую часть расходов государственного бюджета. Такое мнение высказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

По словам Мамедова, хотя макрофинансовая поддержка лишь косвенно влияет на банковский сектор, она крайне важна для стабильности национальной валюты, а, значит, и для развития депозитных и кредитных программ.

"Январь и февраль оказались достаточно "нервными" не только ввиду недополученных средств от международных партнеров, которые заранее "вписаны" в бюджет, но и потому, что отсутствие системы внешнего финансирования усиливает давление на национальную валюту, что в свою очередь сказывается на валютном рынке, на депозитных и кредитных программах", - подчеркнул он.

Мамедов отметил, что учитывая уже обнародованную информацию, по состоянию на начало марта ожидаемый объем макрофина в 2024 году может достичь $36 млрд. В частности это более $5 млрд от Японии, гранты Всемирного банка на $760 млн, €18 млрд, предусмотренных 4-летней программой поддержки от ЕС, а также новый транш от МВФ на $900 млн. Кроме того, ожидается, что в программе финансирования от США на $61 млрд финансовая поддержка экономики Украины составит $9,6 млрд ($7,9 млрд - прямое финансирование бюджета Украины).

"Можно считать, что в 2024 году объем международной помощи окончательно решит вопрос покрытия расходов госбюджета, а затем ситуация в экономике и в банковском секторе в частности будут совпадать с общими прогнозами и ожиданиями", - отметил глава "Глобус Банка".

В то же время эксперт объяснил, что могло бы ждать страну в случае существенного сокращения макрофина в 2024 году. Это, в частности, секвестр бюджета и вынужденное снижение расходной части. Вместе с тем налоговая нагрузка на бизнес могла бы значительно усилиться.

Также возможным было бы увеличение учетной ставки как средства для сдерживания обесценивания национальной валюты, рост курсов валют относительно гривны из-за инфляции, а также уменьшение доверия граждан к гривне и переориентация вкладчиков на иностранную валюту.

Другое следствие недостаточного объема помощи - увеличение процентов по банковским кредитным и депозитным программам (в худшем случае - приостановление или замораживание основных банковских продуктов). В целом, в зоне риска могла бы оказаться вся банковская сфера: уровень стабильности части банков мог бы значительно снизиться (главным образом из-за увеличения процента проблемных кредитов).

"В 2024 году такое апокалиптическое развитие событий почти невозможно. Хотя, на мой взгляд, конспирология о том, что было бы, вполне уместна. "Качели" с макрофином должны побудить к более активному внедрению реформ, касающихся прежде всего развития малого и среднего бизнеса, развития экспорта, привлечения необходимых инвестиций в развитие стратегических отраслей экономики и т.д.", - сказал Мамедов.

По его словам, в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, уровень международной финансовой помощи может сократиться ориентировочно в 1,5 раза - до $25 млрд, а в 2026 году международная помощь составит до $12,6 млрд. Поэтому внутренние поступления в бюджет через налоги и сборы должны существенно возрасти, а это возможно только естественным путем, в условиях "здоровой" экономики, отметил банкир.

"Уже к концу марта ситуация с получением международной финпомощи станет более-менее обозримой, поэтому есть все шансы, что поступления от партнеров будут своевременными и в необходимом объеме, что положительно повлияет не только на экономику, национальную валюту, это также позволит коммерческим банкам активно развивать кредитные и депозитные программы", - резюмировал Мамедов.

Банковская сфера в Украине

Украинские банки получили почти вдвое больше прибыли в 2023 году, чем до войны. Чистая прибыль банков за 2023 год с учетом налога на прибыль составляет лишь 86,54 млрд грн, однако эта сумма все равно на 12% больше показателей довоенного года.

Также УНИАН сообщал, что НБУ определил системно важные банки. Национальный банк провел ежегодный пересмотр показателей деятельности банков, по результатам которого регулятор подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2023 году.

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