Сегодня, 21 декабря, Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Таким образом общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро. Эти средства помогают нам сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства", – заявил глава ряда.
О выплате последнего транша нынешней макрофинансовой помощи также сообщила в соцсети X и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что партнеры должны и в дальнейшем поддерживать Украину.
"Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", – отметила она.
Помощь Украине от ЕС
В ноябре 2023 года ЕС перечислил Украине предпоследний транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
15 декабря на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Европейского совета в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни Еврокомиссия перечислит Украине еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи. По ее словам, эти средства помогут Украине профинансировать ее потребности в начале 2024 года.
20 июня этого года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент, который обеспечит последовательную и предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, на общую сумму до 50 миллиардов евро.
При этом, 15 декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в 50 млрд евро от ЕС.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования помощи Украине. Он выразил уверенность, что Украина получит указанное финансирование несмотря на вето Венгрии.