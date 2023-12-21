По словам Шмыгаля, эти средства помогают выполнять социальные обязательства.

Сегодня, 21 декабря, Украина получила 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Таким образом общая бюджетная поддержка со стороны Евросоюза в этом году достигла 18 млрд евро. Эти средства помогают нам сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства", – заявил глава ряда.

О выплате последнего транша нынешней макрофинансовой помощи также сообщила в соцсети X и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что партнеры должны и в дальнейшем поддерживать Украину.

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"Сегодня мы выплачиваем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего 18-миллиардного пакета поддержки на 2023 год. Мы должны найти соглашение, чтобы и в дальнейшем оказывать Украине поддержку, необходимую ей для восстановления и реформ. Мы стоим на стороне нашего соседа, друга и будущего члена", – отметила она.

Помощь Украине от ЕС

В ноябре 2023 года ЕС перечислил Украине предпоследний транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

15 декабря на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Европейского совета в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни Еврокомиссия перечислит Украине еще 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи. По ее словам, эти средства помогут Украине профинансировать ее потребности в начале 2024 года.

20 июня этого года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент, который обеспечит последовательную и предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, на общую сумму до 50 миллиардов евро.

При этом, 15 декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в 50 млрд евро от ЕС.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования помощи Украине. Он выразил уверенность, что Украина получит указанное финансирование несмотря на вето Венгрии.

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