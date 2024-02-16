Только 7 украинских банков из 63 закончили прошлый год с убытками.

За 2023 год банки в Украине получили почти 160 (159,99) млрд грн прибыли до налогообложения, что практически вдвое больше, чем в 2021 году. Такие данные приводить сервис "Опендатабот".

Почти половину прибыли (73,45 млрд грн) банки уплатят в качестве налога. Заметим, что в 2021 году налог был практически в 12 раз меньше и составил 6,37 млрд грн.

Чистая прибыль банков за 2023 год с учетом налога на прибыль составляет лишь 86,54 млрд грн, однако эта сумма все равно на 12% больше показателей довоенного года, когда банки получили чистую прибыль в размере 77,53 млрд грн.

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Самые прибыльные банки

В первую десятку по прибыли входят 5 банков с иностранным капиталом, 4 государственных банка и 1 банк с частным капиталом. Их общая прибыль за прошлый год составила 75,94 млрд грн, или 88% от общей прибыли всех банков.

На 5 государственных банков приходится 63% от общей банковской прибыли. Лидером в этой пятерке является "ПриватБанк": его показатель за 2023 год составляет 37,76 млрд грн. На втором месте находится "Укрэксимбанк" (5,2 млрд грн), а на третьем Сенс Банк (5 млрд грн). Также в первую десятку попали "Райффайзен Банк", "Ощадбанк", "Укрсиббанк", ПУМБ, "ОТП Банк", "Ситибанк" и "Креди Агриколь Банк".

Банки "поделятся" сверхприбылями

В связи со увеличением доходов банков во время войны, власти ввели новый налог на банковские сверхприбыли. Соответствующий законопроект в первом чтении Верховная Рада поддержала 19 октября.

Как пояснили в НБУ, дополнительное налогообложение неоднократно использовали в мировой практике, когда оказывалось, что одна отрасль получала сверхприбыли за счет определенных временных экономических условий.

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