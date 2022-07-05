Передача заявки состоялась в Лугано.

Премьер-министр Денис Шмыгаль от имени Украины передал заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Заявку нашего государства на вступление в организацию передал генеральному секретарю Матиасу Корману. Надеемся, что Совет ОЭСР рассмотрит этот документ, чтобы мы могли присоединиться как можно быстрее", - отметил премьер.

По его словам, это произошло во время дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.

"Текущая поддержка, будущая работа по восстановлению и вступления Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение. Украина разделяет все цели и ценности организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного восстановления и развития Украины", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 4-5 июля в городе Лугано, Швейцария, состоялась 5-я Международная конференция по вопросам реформ в Украине (URC-2022).

Организация экономического сотрудничества и развития — международная организация, объединяющая 37 стран мира, большинство из которых являются странами с высоким доходом граждан и высоким ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала) рассматриваются как развитые.

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