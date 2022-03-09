Члены ОЭСР поручили генеральному секретарю разработать предложения по дальнейшему усилению поддержки демократически избранного правительства Украины.

В ответ на широкомасштабную агрессию России против Украины Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) принял решение о немедленной приостановке участия России и Беларуси в структурах ОЭСР.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, такое заявление на официальном ресурсе обнародовано от имени генерального секретаря ОЭСР.

Также члены организации поручили генеральному секретарю разработать предложения по дальнейшему усилению поддержки демократически избранного правительства Украины, включая меры по поддержке и восстановлению экономики.

"ОЭСР является глобальным политическим форумом, который продвигает политику сохранения личной свободы и улучшения экономического и социального благополучия людей во всем мире, сотрудничая с более чем 100 странами", - говорится в сообщении.

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