Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что при пересмотре бюджета ЕС необходимо добавить средства на дороги, порты, мосты и аэропорты, позволяющие ВСУ быстро перемещаться.

Европейскому союзу следует предусмотреть в пересмотренном долгосрочном бюджете больше средств на поддержку Украины.

Об этом заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, напомнив, что в рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 гг. Еврокомиссия в июне предложила выделить 50 млрд евро в виде грантов и кредитов для Украины, чтобы поддержать финансирование Киева в его борьбе с российской агрессией, сообщает Reuters.

Она также отметила, что при пересмотре бюджета ЕС необходимо добавить средства на дороги, порты, мосты и аэропорты, позволяющие вооруженным силам быстро перемещаться, напомнив при этом, что первоначально выделенных на эти цели 1,7 млрд евро недостаточно.

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В этом году ЕС выплатит Украине 18 млрд евро в виде льготных кредитов, но если предложенная сумма в 50 млрд евро сохранится, то с 2024 по 2027 год Украина будет получать только 12,5 млрд ежегодно.

"Если разделить ту сумму евро, которая заложена в предложении, на четыре года, то сумма будет меньше, чем в этом году. Поэтому наше предложение заключается в том, что, возможно, мы сможем иметь тот же уровень, который был в 2023 году. Если мы будем иметь тот же уровень, что и в 2023 году, то это будет 72 млрд", - заявила министр.

Война в Украине и помощь ЕС

По состоянию на июль 2022 года сообщалось, что помощь ЕС на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро.

В июне 2023 года сообщалось о том, какую помощь ЕС оказал Украине после российского теракта на Каховской ГЭС. На тот момент Германия предоставила 5 тысяч мобильных фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия – 20 цистерн для воды и 10 насосов для откачки загрязненных вод. Кроме этого, Литва и Германия предложили оборудование для убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.

В июле 2023 года таже сообщалось о том, что Венгрия решила заблокировать новую помощь ЕС Украине на 20 миллиардов евро. Будапешт потребовал убрать венгерский банк из списка спонсоров войны.

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