Первая помощь поступила от Германии и Австрии.

Страны Европейского союза начали предоставлять помощь для ликвидации последствий подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Как сообщила пресс-служба украинского правительства, помощь будет находиться через механизм гражданской защиты ЕС.

Так, Германия уже предоставила 5 тысяч мобильных фильтров для воды и 56 генераторов, а Австрии – 20 цистерн для воды и 10 насосов для откачки загрязненных вод.

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Кроме этого, Литва и Германия предложили оборудование для убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.

Подрыв Каховской ГЭС-последствия для Украины

Российские оккупанты ночью с 5 на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов. Тысячи жителей Херсонщины нуждаются в эвакуации. Ситуация на временно оккупированном левобережье области критическая, там российские военные не занимаются спасением гражданского населения.

Украинское правительство обратилось к руководству ООН, Красного Креста и других международных гуманитарных организаций с призывом поддержать операцию по спасению украинцев на оккупированной территории.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что крупнейшие международные организации либо не дали ответа на запрос о помощи, либо он был, по сути, отказом "в дипломатических формулировках".

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