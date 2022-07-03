Украина на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано предложит план восстановления страны, который мог бы мобилизовать сотни миллиардов евро.

Объем финансовой помощи для послевоенного восстановления Украины, которую предоставит Европейский союз, может превысить 500 миллиардов евро.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, украинское правительство обсудило проект с донорами, включая ЕС, которые ответят в течение ближайших месяцев.

Отмечается, что Украина на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано предложит план восстановления страны, который мог бы мобилизовать сотни миллиардов евро.

План, состоящий примерно из 2000 страниц, очертит широкий перечень инфраструктурных и безопасностных проектов, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов.

Представители Европейского Союза заявили, что блок предоставит основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро. Сейчас Еврокомиссия изучает варианты финансирования, которые включают гранты и займы. Одной из возможностей является совместное заимствование на рынках, подобное механизму сбора средств для фонда восстановления ЕС после пандемии. Впрочем официальные лица пока воздерживаются от оценок, поскольку война России против Украины продолжается.

Как отмечает Bloomberg, план такого масштаба также попадет под пристальное внимание правительств ЕС, которые скептически относятся к увеличению долга.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит конференцию в Лугано, чтобы представить базирующуюся на ЕС платформу для глобальных доноров, включая партнеров по G7, многосторонние организации, Швейцарию и Норвегию. ЕС будет стремиться координировать глобальные усилия, открывая каналы для различных финансовых инструментов, которые используют США и Всемирный банк.

По словам источников, команда фон дер Ляйен работает над концептуальным документом как основанием для обсуждений в ЕС, прежде чем любое предложение будет финализировано. После лета Еврокомиссия и председательствующая в G7 Германия созовут конференцию для продвижения плана. Правительство Чехии, председательствующей в ЕС в течение шести месяцев, планирует организовать донорскую конференцию в ноябре.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление Украины должно стать крупнейшим экономическим проектом в Европе.

Он напомнил, что уже 4 июля Украина представит в Лугано "национальный взгляд, как все это реализовать". По мнению президента, конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

Он добавил, что территория 10 областей пострадала от боевых действий после полномасштабного вторжения. Украинская власть своими силами уже начала восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных районах, территориях. "Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - подчеркнул Зеленский.

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