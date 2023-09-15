Ожидается, что новое правительство продолжит проукраинскую политику.

Парламент Латвии сегодня, 15 сентября, во время голосования утвердил Эвику Силиню из правоцентристской партии "Новое Единство" следующим премьер-министром. На этом посту она заменит Кришьяниса Кариньша, который ушел в отставку в прошлом месяце.

Как сообщает Reuters, правительство Кариньша, которое теперь возглавит МИД, было главным критиком России и одним из главных сторонников Украины как в ЕС, так и в НАТО. Ожидается, что новый премьер Силиня, которая ранее была министром социального обеспечения, продолжит этот курс.

"Я думаю, что не будет изменений в жесткой политике безопасности Латвии, и не будет изменений в поддержке Украины... Наиболее существенным изменением в политике может стать намерение нового правительства принять законы о правах человека, например попытаться разрешить браки для однополых пар", – отметил Рижский политолог Филипс Раевскис.

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В апреле Латвия решила отдать Украине все свои ПЗРК Stinger. В июне стало известно, что Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов.

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