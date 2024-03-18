Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,91 грн, евро – 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 18 марта, вырос на 10 копеек и составляет 38,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,35 грн, евро – по курсу 41,65 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,91 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 19 копеек – до 42,74 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 марта, вырос на 5 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

На этой неделе колебания курса валют на наличном рынке будут находиться в пределах 38,5-39,5 грн/$ и 41-43 грн/€, а ежедневные курсовые изменения составят до 0,3 грн (курсы банков) и до 0,5 грн (курсы обменных пунктов), прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Вас также могут заинтересовать новости: