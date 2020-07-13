Доллар опять вырос в цене

После входных гривна начала дешеветь

Национальный банк Украины на вторник, 14 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,08 гривни/доллар, то есть гривна подешевела.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник, 14 июля, установлен на уровне 30,68 гривни/евро.

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По состоянию на 14 июля регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,08 (13 июля – 26,95).

100 EUR – 30,68 (13 июля – 30,39).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 13 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,95 гривни/доллар, то есть гривна подешевела на две копейки.

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