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В Украине подорожала валюта: курс доллара в обменниках

10:13, 09 июля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины на четверг, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,95 гривни/доллар, то есть доллар подорожал на две копейки.

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Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,42 гривни/евро.

По состоянию на 9 июля регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 26,95 (8 июля – 26,93).

100 EUR – 30,42 (8 июля – 30,40).

Курс валюты 9 июля в обменниках:

  • Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 9 июля, осталась на уровне предыдущего дня - 27,05 гривни.

    Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро выросла на 10 копеек и составила 30,60 гривни.

    Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 гривни за доллар, евро - 30,00 гривни за евро.

Как собщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 8 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения продолжила укрепляться.

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