Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 13 декабря, снизился на 9 копеек и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн/долл., что на 7 копеек ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 13 копеек и составляет 44,17 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 13 декабря, составляет 100 337,50 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 193 613,92 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе коридоры валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке и 41,5-42 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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