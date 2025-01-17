Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,70 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,15 грн за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,10 грн, евро - по курсу 43,15 грн за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 января, снизился до 43,86 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 42,65 грн/долл., а продать доллар можно за 42,55 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,05 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.
В банках Украины наличный курс доллара к гривне в пятницу, 17 января, снизился на 17 копеек и в среднем составляет 42,68 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,00 грн за евро.
Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 10 копеек. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,32 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 21 копейку.