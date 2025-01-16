Курс гривни к евро установлен на уровне 43,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек.

Относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,32 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,14/42,17 грн/долл., евро - 43,27/43,28 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 16 января снизился на 10 копеек и составляет 42,80 гривни за доллар. Курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 44,30 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,20 гривни, а евро - по курсу 43,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара в банках Украины 16 января снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту можно по среднему курсу 42,20 гривни за доллар.

Средний курс евро подешевел на 2 копейки и составляет 44,15 гривни за евро. В то же время, продать европейскую валюту в Украине можно по курсу 43,30 гривни.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,85 до 43,25 грн/долл., а в обменниках - в пределах от 42,10 до 43,20 грн/долл.

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