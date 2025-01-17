Продать доллар можно в среднем по курсу 42,05 грн, евро - 43,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 17 января, снизился на 17 копеек и в среднем составляет 42,68 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,35 грн за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 42,65 грн/долл., а продать доллар можно за 42,55 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,05 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 17 января, составляет 101 691,30 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 277 871,09 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,32 гривны за один евро, то есть гривня выросла на 21 копейку.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что основные колебания официального курса будут происходить в промежутке 42-42,5 грн/долл. и по итогам недели мало чем будут отличаться от первой половины месяца.

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