Основные колебания официального курса будут происходить в промежутке 42-42,5 грн/долл.

Ситуация в экономике страны, главным образом из-за мощной инфляции в 10-11% (по сравнению с январем 2024 года) естественно вызывает определенные беспокойства ситуацией на валютном рынке. В то же время инфляционное давление не является новостью уже более 2 месяцев.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"С одной стороны Нацбанк увеличил учетную ставку до 13,5% с целью усиления гривны, а с другой - у регулятора есть достаточно эффективный механизм (валютные интервенции), который благодаря уравновешиванию спроса и предложения по сути сглаживает курсовые показатели. Напомню, что в начале января международные резервы достигли почти 44 млрд долларов", - сказал эксперт.

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По его словам, другие экономические факторы, от которых будет зависеть ситуация на валютном рынке, являются весьма благоприятными: это и объем международной финансовой поддержки, и объем международных резервов. То есть, согласно ожиданиям, основные колебания официального курса будут происходить в промежутке 42-42,5 грн/долл. и по итогам недели мало чем будут отличаться от первой половины месяца.

По прогнозу Лесового, основные проигравшие валютного рынка с 20 по 26 января будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42-42,5 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42,2-43,2 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, середина января будет характеризоваться относительным курсовым спокойствием по факту курсовых изменений. Однако мы не исключаем, что на заседании монетарного комитета НБУ, которое состоится 23 января, регулятор, для того, чтобы еще немного укрепить позиции гривны, может увеличить учетную ставку до 14%, что будет иметь "лечебный" эффект для инфляции, соответственно ситуация на валютном рынке может приобрести признаки временного спокойствия", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня составил 42,78 грн/долл., а продать доллар можно за 42,75 грн. Курс наличного евро составляет 44,20 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 16 января снизился на 10 копеек и составляет 42,80 грн за доллар. Курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 44,30 грн за евро.

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