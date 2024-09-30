Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 30 сентября, снизился на 2 копейки и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении ослаб на 5 копеек и составляет 46,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 45,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 21 копейку - до 46,30 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Как рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный, валютный курс должен выполнить функцию поглотителя шоков, которые формируются как за счет внутренних, так и за счет внешних факторов. По его словам, Национальный банк переходил в режим управляемой гибкости именно ради того, чтобы спрос и предложение начинали восстанавливать свое влияние на формирование курсовой динамики.

НБУ установил на 30 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,17 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на понедельник установлен на уровне 45,95 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

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