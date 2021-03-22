При этом он не ожидает заметного изменения курса доллара к гривне на начавшейся неделе.

Агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс доллара в Украине на уровне 29,5 гривни/доллар на конец 2021 года.

Читайте такжеЭксперты ожидают ускорения инфляции в УкраинеОб этом сообщил старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии, переданном УНИАН.

"При этом в агентстве отмечают, что курс доллара на конец 2022 года составит 30 гривень, на конец 2023 – 30,5 гривни, на конец 2024 – 31 гривня. При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 7,7%, в 2022 – 5,5% и в 2023 и 2024 – по 5%", - сообщил Иосуб.

Как будет расти курс в следующие годы

Он отметил, что рост ВВП, по данным агентства S&P, в этом году в Украине прогнозируется на уровне 4%, в следующем году – 3,5%, в 2023 и 2024 годах - по 3%.

Что касается текущего уровня курса доллара, аналитик не ожидает заметного изменения курса доллара к гривне на начавшейся неделе.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 гривни, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,6-27,8 гривни", - сказал Иосуб.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины на понедельник, 22 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,72 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий