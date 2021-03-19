Гривня по официальному курсу ослабла до 27,72 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 22 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,72 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,95 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 22 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2771,84 (19 марта – 2768,28)

100 EUR – 3295,02 (19 марта – 3297,85)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,71/27,73 грн/долл., к евро – на уровне 32,92/32,94 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,68 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий