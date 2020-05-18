Кризис гривне не помеха: как коронавирус повлиял на украинскую валюту и чего ждать дальше

Екатерина Жирий

Пандемия коронавируса и последовавший глобальный экономический кризис нанесли серьезный удар по экономикам практически всех стран мира и благосостоянию большинства людей. Нынешний кризис экономисты называют гораздо более суровым, чем известные до этого мировые экономические бури.

Отличительной чертой экономических проблем в нашей стране всегда было резкое падение курса гривни. Так было в 90-е годы, в 2008 и в 2014 годах, когда украинская валюта стремительно обесценивалась, утягивая на дно накопления наших граждан.

Весной, после прихода коронавируса в Украину, ожидалось, что аномально укрепившаяся в конце прошлого года гривня, державшаяся зимой на отметке 23-24 гривни за доллар, снова рухнет.

В последние недели наша национальная валюта стабильна или укрепляется

Но стремительного падения не произошло. В марте, в самый пик нервозности и неопределенности, курс национальной валюты ожидаемо снизился, но не критично – до 28 гривен за доллар. На фоне обесценивания гривни в два и более раза в предыдущие кризисы такое снижение практически незаметно. И в последние недели наша национальная валюта стабильна или укрепляется. По официальному курсу вот уже месяц она не перешагивала отметку в 27 гривен за доллар, и с каждым майским днем отвоевывает у американской валюты по несколько копеек.

Отчасти это произошло благодаря взвешенной политике Нацбанка, который в марте продал на валютном рынке более 2 миллиардов долларов для того, чтобы утихомирить ажиотажный спрос на валюту и сгладить колебания курса. Результатом этого стали возвращение спроса на валюту к докарантинному уровню и стабильные позиции национальной валюты.

Кроме того, факторами, которые способствовали незначительному ее укреплению, были и снижение цен на энергоносители, сокращение импорта вследствие кризиса, а также умеренная инфляция.

Текущая ситуация с курсом валюты понятна, но среднестатистического украинца всегда волновал вопрос, чего ожидать дальше, ведь наши соотечественники привыкли больше доверять иностранной валюте и настороженно относятся к родной гривне.

И здесь возможны различные сценарии: как показала внезапно обрушившаяся на мир пандемия, долгосрочные экономические и, тем более, курсовые прогнозы – вещь неблагодарная. Еще зимой, при укрепившейся гривне, все эксперты предрекали ей светлое будущее и дальнейший рост. А потом случился коронавирус.

В третьем квартале, после завершения карантина, экономика начнет быстро восстанавливаться

Сейчас, после ослабления карантина, экономика Украины делает маленькие шаги к постепенному восстановлению путем возобновления деятельности некоторых предприятий и бизнесов. По нынешним прогнозам НБУ, экономическая ситуация во втором квартале будет наихудшей за последнее время, но уже в третьем квартале, после завершения карантина, экономика начнет быстро восстанавливаться.

Если учесть, что, кажется, все худшее уже практически позади, и при этом гривня отделалась легким испугом и уже наращивает свои позиции, то при отсутствии возможных потрясений курс нашей валюты должен удержаться на нынешнем уровне, когда он незначительно колеблется вокруг отметки в 26-27 гривен за доллар.

Также фактором, который может положительно повлиять на стабильность украинской валюты, станет помощь от Международного валютного фонда. Украина выполнила необходимые условия, и о новой программе, призванной спасти страну от дефолта, говорят, как о почти свершившемся факте.

До конца мая украинские власти ожидают получить более 1 миллиарда долларов от МВФ, а общий объем помощи составит более 5 миллиардов долларов. Кроме того, одобрение фондом решения о дальнейшем сотрудничестве с Украиной даст зеленый свет получению нашей страной финансовой помощи и от других международных партнеров: в Европейском Союзе уже заявили о готовности выделить Украине полмиллиарда евро.

Помощь извне, позволяющая избежать дефолта и перекрыть увеличившийся дефицит государственного бюджета, должна также повысить надежность Украины в глазах мирового финансового сообщества. А это, в свою очередь, позволит курсу национальной валюты если не вырасти, то закрепиться на нынешних позициях без резких скачков.

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При этом существуют и менее оптимистичные сценарии. По прогнозам различных международных институтов, серьезное падение ВВП, сокращение экспорта и международных денежных переводов не дадут шансов курсу гривни удержаться, и в 2020 году она может обесцениться по отношению к доллару на 25 процентов от докризисного показателя. И данный сценарий также имеет право на жизнь, ведь мощный удар коронакризиса по мировой экономике не может пройти незамеченным, а наша валюта всегда была чувствительной к подобным потрясениям.

Но будет ли ситуация развиваться таким образом, еще вопрос. Согласно данному пессимистическому прогнозу, гривня вернется к показателю, предшествовавшему ее резкому укреплению конца 2019 года, в 29-29,5 гривен за доллар. И рост гривни в то время далеко не все оценили положительно, так как падение доллара отрицательно сказалось на работе украинских экспортеров, а простые граждане не почувствовали облегчения, так как ни цены в магазинах, ни коммунальные тарифы не снизились.

Поэтому в нынешних условиях более важно не допустить обнищания украинцев и максимально сохранить рабочие места и возможности развития для бизнеса. А приспосабливаться к плавающему по бурному океану валютному курсу украинцам не привыкать.

Екатерина Жирий

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