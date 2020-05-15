У Зеленского спрогнозировали сроки получения денег МВФ

По словам замглавы Офиса президента, Украина ожидает получение первого транша МВФ в течение недели или двух. При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.

Украина рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в течение недели или двух.

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Об этом агентству Reuters сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

При этом объем новой программы сотрудничества пока финализируется.

По ее словам, принятие парламентом закона о банковской деятельности и другие шаги являются «явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ».

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ожидает завершения переговоров с МВФ до 15 мая.

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс ранее заявлял, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.