Соотношение официального курса и курса наличного рынка будет плюс минус 10%, считает эксперт Олег Пендзин.

Наличный курс гривни к доллару вскоре стабилизируется на отметке очень близкой к официальному курсу - 36,57 гривень за доллар.

Об этом сказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона.

"То, что сейчас происходит, мне напоминает спекулятивный элемент. То, что стоимость доллара в некоторых обменниках достигала 42,50 грн, это кто-то очень хорошо нагрел рынок, чтобы заработать", - сказал он.

Пендзин считает, что вскоре курс наличного рынка почти сравняется с официально установленным НБУ курсом – 36,57 грн за доллар.

"В реальной действительности, я думаю, соотношение официального курса и курса наличного рынка будет плюс минус 10%. Мы очень быстро увидим эту цифру и на этом уровне он стабилизируется", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

31 июля курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева достиг 41,50 грн / долл., евро – 42,00 грн.

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