Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 22 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 40,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,55 грн, евро – по курсу 42,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился – 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 37 копеек и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 5 копеек – до 40,05 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 43,09 грн/евро (курс продажи – 42,90 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,79 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,38 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

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